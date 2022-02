Sturmtief "Ylenia" - keine größeren Schäden in der Region

Rhein-Neckar. Weite Teile Baden-Württembergs haben eine unruhige und sturmumtoste Nacht hinter sich. Allerdings hat sich Sturmtief "Ylenia" zunächst wie erwartet vor allem im Norden und Osten Deutschlands ausgetobt, im Südwesten waren bis in den Morgen nur Ausläufer zu spüren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sturmschäden in Mannheim und der Region halten sich in Grenzen. Nach ersten Angaben der Polizei stürzten auf der A 6 bei Sinsheim in Richtung Mannheim, auf Höhe der Ausfahrt nach Dühren, Schilder und Absperrmaterial auf die Fahrbahn. Auf der L524 befand sich bei Eberbach ein größerer Ast auf der Straße. Bei Weinheim stürzte ein Baum auf die L536.

Im Landkreis Heilbronn fuhren zwei Autos über umgefallene Bäume. Verletzt wurde niemand. Mehrere Bauzäune und Mülltonnen wurden von den Böen durch die Gegend getrieben. Auf Schwarzwaldgipfeln erwartete der Deutsche Wetterdienst Orkanböen von bis zu 130 Stundenkilometern. Polizei und Feuerwehr standen zwar bereit, größere Schäden wurden aber bislang nicht bekannt, wie mehrere Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwar soll sich die Wetterlage zunächst bis zum Donnerstagnachmittag beruhigen. Aber nach dem Sturm ist in Baden-Württemberg vor dem Sturm, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Denn nach dem Tief "Ylenia" wird für Freitagmittag bereits das nächste Orkantief - "Zeynep" genannt - von den Britischen Inseln kommend erwartet. Laut DWD wird wahrscheinlich erneut vor allem die nördliche Hälfte betroffen sein.

Mit stürmischen Böen und Sturmböen rechnen die Meteorologen aber auch erneut in Teilen Baden-Württembergs. In den höher liegenden Teilen des Schwarzwalds werden bis ins Wochenende hinein Orkanböen erwartet.

Umgestürzte Bäume auf Straßen

In Südhessen kam es bis zum frühen Donnerstagmorgen im Bereich ebenfalls nur zu vereinzelten Meldungen über Vorfälle in Zusammenhang mit dem erwarteten Starkwind - seit 4.30 Uhr gehen aber nach Angaben der Polizei bei den Leitstellen der Rettungsdienste und der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen vermehrt Anrufe über Sturmschäden ein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Vor Mitternacht kam es zu Meldungen über umgestürzte Bäume auf Straßen, bisher wurde ein Verkehrsunfall in Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet - ein Lkw fuhr um 4.50 Uhr in einen auf der K 159 bei Königstätten liegenden Baum. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei sind im Einsatz.

Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Lufthansa bleibt bei 20 vorsorglich annullierten Flügen

Angesichts des Sturmtiefs über Deutschland streicht die Lufthansa im Tagesverlauf über die 20 bereits angekündigten Flüge hinaus zunächst keine weiteren Verbindungen. Dies sei noch immer Stand der Dinge, teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstagmorgen auf Anfrage mit. Fluggästen hatte das Unternehmen empfohlen, sich auf der Website über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen. (mit dpa)