Sturmtief "Ylenia" - bislang keine größeren Schäden im Südwesten

Rhein-Neckar. Sturmtief "Ylenia" hat in Baden-Württemberg Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Größere Schäden gab es aber nicht, wie mehrere Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilten. Viele Bäume stürzten um und fielen auf Straßen. Im Landkreis Heilbronn fuhren zwei Autos über umgefallene Bäume. Verletzt wurde niemand. An einigen Orten stürzten zudem Bauzäune und Mülltonnen um.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Orkanböen in Teilen Baden-Württembergs in der Nacht zu Donnerstag sowie am Freitag. Vor allem im Schwarzwald sei oberhalb von 800 Metern mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. In den Hoch- und Gipfellagen sollen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern möglich sein.

So wurden nach der Beobachtungstabelle des DWD zwischen 0.30 Uhr und 1.00 Uhe auf dem Feldberg im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 87 km/h gemessen, in Spitzen 125 km/h.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Umgestürzte Bäume auf Straßen

In Südhessen kam es bis zum frühen Donnerstagmorgen im Bereich ebenfalls nur zu vereinzelten Meldungen über Vorfälle in Zusammenhang mit dem erwarteten Starkwind - seit 4.30 Uhr gehen aber nach Angaben der Polizei bei den Leitstellen der Rettungsdienste und der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen vermehrt Anrufe über Sturmschäden ein.

Vor Mitternacht kam es zu Meldungen über umgestürzte Bäume auf Straßen, bisher wurde ein Verkehrsunfall in Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet, ein Lkw fuhr um 4.50 Uhr in einen auf der K 159 bei Königstätten liegenden Baum. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei sind im Einsatz.

Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

"Sturmfrei" statt Schule? Eltern können wegen Unwetter entscheiden

Vor dem erwarteten Unwetter mit Orkanböen in Teilen Baden-Württembergs können Eltern in betroffenen Regionen am Donnerstag selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. "Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen", teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit Blick auf die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Die Schule müsse dann aber informiert werden. Betroffen sein könnten nach Angaben der Meteorologen unter anderem die Kreise und Regionen südlich von Baden-Baden und Calw bis hinunter zur Schweizer Grenze. (mit dpa)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3