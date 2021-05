Sturmtief sorgt für Regen und Orkanböen

Stuttgart. Die Kaltfront eines Sturmtiefs über der Nordsee sorgt am Dienstag in Baden-Württemberg für Regen und starke Winde, die Orkanstärke erreichen können. Während in den tiefen Lagen nachmittags Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet werden, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Bergland orkanartige Böen bis zu 115 Kilometer pro Stunde und in Gipfellagen sogar Orkanböen bis 130 Kilometer pro Stunde vorher.

Am Vormittag soll es laut den Meteorologen stark bewölkt sein. Im Tagesverlauf kommt Regen hinzu. Höchsttemperaturen werden zwischen 11 Grad im höheren Bergland und 19 Grad am Bodensee erwartet.

In der Nacht auf Mittwoch soll der Wind zunächst deutlich nachlassen, am Morgen allerdings wieder zunehmen. Für Mittwoch werden zudem Schauer erwartet.

Mehr Informationen rund um das Wetter in Mannheim gibt es hier.

