Sturms Buch erscheint am 15. Juni

Speyer. Seit der Speyerer Generalvikar am vergangenen Freitag seinen sofortigen Rücktritt öffentlich gemacht hat (wir berichteten ausführlich), diskutiert die ganze Region über den Mann, der vom Speyerer Bischof Wiesemann bereits exkommuniziert und somit aus der Gemeinschaft der Römisch-Katholischen Kirche ausgeschlossen wurde. Noch im Mai soll er in einer Gemeinde der Altkatholischen Kirche als neuer Priester vorgestellt werden. Wo das genau sein wird, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist dagegen jetzt, dass sein Buch mit dem Titel „Ich muss raus aus dieser Kirche – Weil ich Mensch bleiben will“ am 15. Juni in den Buchhandel kommt. Seit Montagnachmittag wird es deutschlandweit beworben.

Erster mächtiger Kirchenmann

Im Ankündigungstext des Herder-Verlags heißt es: „Andreas Sturm war als Generalvikar in Speyer einer der mächtigsten Kirchenmänner Deutschlands und wurde immer stärker zu einem Gesicht einer reformfähigen Kirche. (...) Ein Hoffnungsträger, der aber selbst keine Hoffnung mehr hat. (...) Damit spricht er Hunderttausenden aus der Seele und zeigt all die Missständevon Kirche auf – aus der Perspektive von einem, der ganz oben in der Hierarchie stand, ist dieser Schritt ein absolutes Novum“.

Sein Buch sei keine Abrechnung, aber eine schonungslose Bilanz und ein Eingeständnis von Scheitern, auch persönlichem, schreibt der Verlag. Sturms Vorschläge könnten die katholische Kirche verändern und zukunftsfähig machen – aber ohne Andreas Sturm, denn dieser habe erkannt: „Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich meinen Glauben retten will.“ sal

