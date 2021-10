Sturm zieht über Mannheim und die Region - zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei

Rhein-Neckar. Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, herrenlose Mülltonnen und umgefallene Verkehrsschilder - der erste Herbststurm des Jahres zieht am Donnerstag über die Region - und hat bereits am Morgen zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben eines Sprechers seien im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim bis 7.45 Uhr etwa 60 Notrufe eingegangen. Dabei handelte es sich meist um umgestürzte Bäume oder umhergewehte Gegenstände. Verletzt worden sei nach Erkenntnissen niemand.

Für etwa 30 Minuten war am Donnerstagmorgen die Ausfahrt an der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring-West in Richtung Heilbronn gesperrt. Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn. © Priebe

Für etwa 30 Minuten war am frühen Morgen die Ausfahrt an der Tank- und Rastanlage Hockenheimring-West in Richtung Heilbronn gesperrt. Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn, der von der Feuerwehr zersägt und zur Seite geschafft werden musste.

Rheinbrücke Speyer derzeit gesperrt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund mehrerer querstehender Lastkraftwagen auf der Rheinbrücke bei Speyer sind derzeit alle Fahrbahnen in jede Richtung gesperrt. Neben Polizei sind auch Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die anhalten Sturmböen den Anhänger eines Lkw erfassten und dieser so umstürzte. Verletzte Personen sind bislang nicht bekannt. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit an.

In Rheinland-Pfalz kam es wegen Ästen, Bäumen oder Mülltonnen auf der Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Menschen wurden nach Angaben verschiedener Polizeistellen dabei nicht verletzt. Auch in Hessen mussten die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken.

Querstehender Lkw auf der Rheinbrücke Speyer. © Priebe

Der Deutsche Wetterdienst hatte in der Nacht vor schweren bis orkanartigen Sturmböen in den Städten Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie im Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Bergstraße. Die Warnung ist gültig im Zeitraum von 5 Uhr bis 18 Uhr. (mit dpa)

Überregional DWD warnt vor Sturm 02:40 Mehr erfahren