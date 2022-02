Sturm in der Region: Polizei meldet bislang keine größeren Schäden

Mannheim/Rhein-Neckar. Bis in die Nacht kommt es am Sonntag in Baden-Württemberg zu Sturmböen um etwa 85 Stundenkilometer. Das gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittag bekannt. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Mannheim blieben größere Schäden bislang aus. Lediglich einzelne Bauzäune oder Verkehrsschilder, die umgeweht worden waren, seien den Beamten gemeldet worden. Laut Mitteilung des DWD sind bis Montagnacht zudem von einzelnen Gewittern begleitete schwere Sturmböen um 100 Stundenkilometer möglich. Die Sturmwarnung für Mannheim, den Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Ludwigshafen, den Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Bergstraße gilt an diesem Sonntag nach einem Update des DWD nun von 10 bis 20 Uhr. Es besteht die Gefahr von Sturmböen der Stufe zwei von vier.

