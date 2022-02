Rhein-Neckar-Kreis. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen und Windböen am Sonntag im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg, in Mannheim, Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie an der Bergstraße. Die Witterungsverhältnisse verschlechtern sich laut Wetterdienst ab Sonntagmorgen, 10 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 22 Uhr abends. Die Böen erreichen laut Wetterdienst Stufe 1 bis 4. Der Wetterdienst warnt des Weiteren vor herabstürzenden Ästen und Gegenständen.

