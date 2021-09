Stromausfall rund um Schifferstadt

Schifferstadt. Mehrere Städte und Kommunen in der Vorderpfalz sind aktuell von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Die Ursache liegt offenbar in einem Umspannwerk in Mutterstadt, wie ein Mitarbeiter der Stadtwerke Schifferstadt sagte. Die Polizei in Schifferstadt bestätigte Stromausfälle in Schifferstadt, Rödersheim-Gronau, Dannstadt und Mutterstadt. Stadtwerke und Feuerwehr seien unterwegs und auf der Fehlersuche. Der Strom ist seit 19.41 Uhr weg. Wie lange die Störung noch dauere, könne noch nicht gesagt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1