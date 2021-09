Stromausfall hüllt Pfalz in Dunkelheit

Schifferstadt. Mehrere Städte und Kommunen in der Vorderpfalz sind am Donnerstagabend von einem großflächigen Stromausfall betroffen gewesen. Wie die Pfalzwerke Netz AG am Freitag mitteilte, kam es gegen 18.45 Uhr bedingt durch ein defektes Starkstromkabel zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz. „Das war kein Tier und auch kein Bagger, sondern schlicht und einfach Verschleiß“, erklärt Pfalzwerke-Sprecher Maurice Brass im Gespräch mit dieser Redaktion. Zunächst habe es nur eine Störung im Bereich Weisenheim und Bobenheim am Berg gegeben. Daraufhin sei es aber zu einer Art Kettenreaktion gekommen.

Bis zu einer Stunde unversorgt

Infolgedessen hätten Teile von Bobenheim am Berg, Weisenheim am Berg, Battenberg, Sausenheim, Kleinkarlbach, Neuleiningen, Kirchheim, Dackenheim, Bissersheim, Großkarlbach, Herxheim am Berg, Kindenheim und Obrigheim im Dunkeln gesessen. „Die Orte sind zwischen einer Minute und einer Stunde unversorgt geblieben“, so der Sprecher.

Wie ein Mitarbeiter der Stadtwerke Schifferstadt auf Anfrage bestätigte, war auch in mehreren Teilen von Schifferstadt der Strom für mehr als eine Stunde ausgefallen. Die Polizei registrierte auch Stromausfälle in den Rhein-Pfalz-Kreis-Gemeinden Rödersheim-Gronau, Dannstadt und Mutterstadt. sin/mik