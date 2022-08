Strohballen-Lager bei Ketsch in Flammen

Hockenheim. Ein Strohballen-Lager in Hockenheim ist am Freitagabend gegen 22.56 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei noch am Abend mitteilt, ist es bislang noch unklar, weshalb die Strohballen an der L 722 in der Nähe der AVR Anlage Ketsch Feuer fingen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um ein Übergreifen der Flammen auf die Felder zu verhindern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1