Landau. Bei Streitigkeiten in einer Diskothek in Landau ist es am heutigen Samstagmorgen zu Verletzungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen, worauf die Sicherheitskräfte des Betreibers eingriffen. Infolgedessen soll es zu Körperverletzungen gekommen sein. Die Ermittlungen dauern an.

