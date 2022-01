Streit zwischen zwei Männern in Sinsheim eskaliert – Polizei sucht nach Zeugen

Sinsheim. Bei einem eskalierenden Streitgespräch am Freitagnachmittag haben sich zwei Männer in Sinsheim leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, griffen sich die beiden Männer, im Alter von 32 und 45 Jahren, in der Unterführung des DB Bahnhofes gegen 17 Uhr körperlich an. Neben einem bereits bekannten Zeugen soll es noch eine weitere männliche Person gegeben haben, durch dessen Eingreifen die Auseinandersetzung beendet wurde. Bislang sollen keine Informationen zu diesem Mann vorliegen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07261 / 6900 entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1