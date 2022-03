Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert - Vater in Gewahrsam

Mutterstadt. Aufgrund einer familiären Auseinandersetzung ist am Sonntagnachmittag ein 44-jährige Mann in Mutterstadt in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Schlesierstraße bereits aufgrund eines vorherigen Streits am gleichen Tag zu der gewalttätigen Auseinandersetzung. Der Vater hatte zuvor das Haus verlassen und wurde bei der Rückkehr von seinem Sohn daran gehindert, die Wohnung zu betreten. Während der Rangelei an der Eingangstür stürzte der 17-Jährige. Sein Vater schlug ihm in den Rippenbereich, während der Sohn ihm auf den Kopf schlug. Der 44-Jährige verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften verbal aggressiv und gab an, seinen Sohn nicht geschlagen zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,3 Promille. Da aufgrund des Verhaltens des Mannes eine weitere Konfrontation mit seinem Sprössling zu erwarten war, wurde er in Gewahrsam genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1