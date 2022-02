Streit zwischen Seniorinnen eskaliert - Körperverletzung durch Tassenwurf

Worms. Bei einem Streit zwischen zwei Seniorinnen am Mittwoch in einer Wormser Wohnung hat eine 76-Jährige eine Kaffeetasse nach einer Frau geworfen und diese am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte das 75-jährige Opfer die Kaffeemaschine versehentlich auf dem Herd abgestellt und eine Herdplatte eingeschaltet. Als sie dies bemerkte, stellte sie den Herd zwar sofort ab und schob die Kaffeemaschine zur Seite - trotzdem war die 76-Jährige darüber so verärgert, dass sie die Kaffeetasse, die sie in der Hand hielt, durch die Küche warf und die 75-Jährige am Hinterkopf traf.

Der Rettungsdienst behandelte die leicht verletzte Frau vor Ort. Mit den Streitenden wurde ein Schlichtungsgespräch geführt, in dem beide künftig Besserung im gegenseitigen Umgang gelobten. Gegen die Tassenwerferin wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.