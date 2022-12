Streit zwischen mehreren Personen in Schifferstadt eskaliert – Zeugen gesucht

Schifferstadt. Fünf Personen sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Schifferstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, folgte die Schlägerei am Freitag gegen 17.15 Uhr in der Pechhüttenstraße auf einen vorherigen Streit. Bei dem Streit am Vortag soll eine Person beleidigt worden sein. Alle fünf Beteiligten verletzten sich leicht. Aufgrund des Sachverhalts wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495 0 an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

