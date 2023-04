Streit zwischen LKW-Fahrern in Worms eskaliert

Worms. Weil sie sich nicht einigen konnten, wer zuerst eine Durchfahrt passieren darf, ist am Donnerstag in Worms ein Streit zwischen zwei LKW-Fahrern eskaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren sich die beiden 51 Jahre alten Männer an der gemeinsamen Ein- und Ausfahrt zu einem Firmengelände begegnet.

Zuerst hätten sie sich gegenseitig durchs Fenster angeschrien. Dabei habe einer den anderen beleidigt. Danach sei der eine Fahrer aus der Fahrerkabine ausgestiegen und habe dem anderen mit Pfefferspray direkt ins Gesicht gesprüht.

Die Polizei rief bei ihrem Eintreffen einen Krankenwagen. Der Verletzte, der über Schmerzen im Gesicht und Atemwegsprobleme klagte, wurde in eine Klinik gebracht. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.