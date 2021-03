Streit zwischen Hundehaltern - Herrchen beißt Herrchen

Frankenthal. Wie unterschiedlich Auffassungen hinsichtlich der Erziehung von Hunden sein können, zeigte sich bei einem Streit am Dienstag gegen 16:30 Uhr auf einem Hundeauslaufplatz entlang der Mahlastraße. Zwei Männer im Alter von 48 und etwa 55 Jahren gerieten nach Mitteilung der Polizei derart in einen Streit, dass der Ältere den Jüngeren nach einem kurzen Gerangel in den Daumen biss. Der unbekannte Mann machte sich anschließend aus dem Staub.

