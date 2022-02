Streit zwischen Heranwachsenden um Alkohol eskaliert - 20-Jähriger verletzt

Speyer. Ein Auseinandersetzung zwischen Heranwachsenden ist am Dienstagabend in Speyer eskaliert. Nach Angaben der Polizei gerieten die fünf jungen Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren aufgrund von zuvor erworbenen alkoholischen Getränken in Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten soll es zwischen einem 19-Jährigen und einem 20-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Bei dem Versuch einem Schlag auszuweichen, kam der 20-Jährige zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der 19-Jährige bleib unverletzt. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

