Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer eskaliert in Schifferstadt - Zeugen gesucht

Schifferstadt. Ein Streit infolge eines vermeintlichen Vorfahrtsverstoßes ist am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer in der Lillengasse in Schifferstadt eskaliert. Nach Angaben der Polizei soll der bislang unbekannte Radler den 32-jährigen Autofahrer mehrfach beleidigt und auf dessen Motorhaube geschlagen haben. Anschließend soll sich der Radfahrer in Richtung Salierstraße entfernt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/4950 bei der Polizei zu melden.

