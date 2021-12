Streit unter Jugendlichen eskaliert in Bus

Ladenburg. Bei einem Streit ist am Freitagmittag ein 22 Jahre alter Mann in Ladenburg verletzt worden. Demnach war ein zunächst verbaler Streit unter mehreren Jugendlichen in einem Bus derart eskaliert, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam, teilte die Polizei mit. Hierbei schlugen zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche einem 22-Jährigen ins Gesicht. Der Mann verletzte sich leicht an der Nase. Beide Jungen konnten noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Der 17-Jährige wurde daraufhin an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Warum der Streit eskalierte, ist noch unklar.

