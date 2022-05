Streit um Parkplatz in Speyer führt zur Eskalation - Anzeige

Speyer. Am Montagnachmittag ist ein Streit um eine Parksituation in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer eskaliert. Eine 22-Jährige parkte nach Angaben der Polizei ihr Auto auf einem Parkplatz. Darüber echauffierte sich ein 65-jähriger Mann derart, dass er die Frau beleidigte, bedrohte und ihren Wagen beschädigte. Die 22-Jährige rief daraufhin die Polizei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Gegen die 22-Jährige wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da sie dem Mann den Mittelfinger zeigte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1