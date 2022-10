Frankenthal. Zwischen einem 56-Jährigen und einem 83-Jährigen ist es am Freitag in Frankenthal zu einem Streit aufgrund eines Parkplatze gekommen. Wie die Polizei mitteilte, eskalierten die Streitigkeiten in der Wormser Straße derart, dass es zu wechselseitigen Beleidigungen und einer Ohrfeige zum Nachteil des 83-Jährigen kam. Hierdurch wurde die Brille des 83-Jährigen leicht beschädigt. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

