Streit um Parkplatz endet in Strafanzeigen in Neustadt

Neustadt/Weinstraße. Ein Streit um einen Parkplatz hat am Samstagnachmittag zu Strafanzeigen wegen Beleidigung in Neustadt an der Weinstraße geführt. Wie die Polizei mitteilte, konnte vor Ort gegen 13 Uhr vorm Weinstraßenzentrum ermittelt werden, dass zwei Fahrzeugführer zeitgleich in dieselbe Parklücke fahren wollten. Der Streit eskalierte soweit, dass aus den Fahrzeugen die Fahrer und Mitfahrer ausstiegen und sich gegenseitig beleidigten. Nach den Sachverhaltsschilderungen der Beteiligten wurden durch die eingesetzten Beamten drei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung aufgenommen. Die Strafanzeigen werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

