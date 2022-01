Streit um Maskenpflicht: Spielothek-Mitarbeiterinnen beleidigt und bedroht

Speyer. Zwei Mitarbeiterinnen einer Spielothek in Speyer ist in der Nacht zu Sonntag wegen eines Streits um die Maskenpflicht beleidigt und bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Unbekannter nach der Aufforderung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes die beiden Frauen in unflätiger Art und Weise zunächst lautstark beleidigt und ihnen schließlich damit gedroht, sie zu schlagen. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der Mann die Spielothek unerkannt.

Hinweise zu dem Mann oder zu einem möglicherweise von ihm genutzten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06232-1370 entgegen.