Streit über Sauberkeit in der WG endet in Körperverletzung

Landau. Über die Sauberkeit in ihrer Wohngemeinschaft sind am Samstag zwei Männer in Landau in einen Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten geendet hat. Nach Angaben der Polizei hatte ein 48-Jähriger keine Lust, der Aufforderung seines 35-jährigen Mitbewohners zu folgen und das WC richtig zu reinigen. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung schlug der 48-Jährige dem 35-Jährigen ins Gesicht. Der „Schmutzfink“ müsse sich nun wegen Körperverletzung verantworten, heißt es in der Mitteilung der Beamten.

