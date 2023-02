Streit über Mietzahlung eskaliert: 57-Jähriger schlägt in Maikammer auf Lebensgefährtin ein

Maikammer. Ein 57-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Maikammer während eines Streits auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen. Grund der Auseinandersetzung war nach Angaben der Polizei die Zahlung der Miet- und Nebenkosten. Die 44-Jährige verständigte die Polizei, der Mann erhielt eine Verfügung in Form eines Näherungs- und Kontaktverbots. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen Sie zum Beispiel unter der Telefonnummer 06341/381922.