Streit über Fahrstil endet in Schlägerei

Maxdorf. Ein Disput zwischen zwei Personen am Sonntagabend in Maxdorf ist in einer Schlägerei geendet. Nach Angaben der Polizei beschwerte sich ein Passant bei einer anderen Person über dessen Fahrstil. Daraufhin schlugen und traten die betreffende Person und seine Begleiter auf den Passanten ein. Ein paar der Täter sollen außerdem Messer mit sich geführt haben. Der genaue Tathergang ist derzeit noch nicht bekannt. Zwei der Beschuldigten konnten in der Nähe des Tatorts von der Polizei angetroffen werden. Zu den weiteren Tätern liegen keine Hinweise vor.

