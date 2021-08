Streit in Neustadt eskaliert - Taser kommt zum Einsatz

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Streit am frühen Samstagmorgen in einer Bar in Neustadt ist ein Taser zum Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamten gegen 1.00 Uhr über einen Streit informiert. Vor Ort konnten etwa 20 Personen angetroffen werden, darunter auch ein 35-Jähriger, der sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt. Als der 35-Jährige nach seinen Personalien gefragt wurde, beleidigte dieser die Beamten und versuchte zu fliehen. Da sich der Mann nicht festnehmen ließ, mussten die Beamten einen Taser einsetzen.

Dem Randalierer wurde eine Blutprobe entnommen und er verbrachte zur Verhinderung weiterer Straftaten die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle. Im Rahmen der Widerstandshandlung verletzten sich drei Polizeibeamte leicht. Diese konnten jedoch weiterhin ihren Dienst verrichten. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung verantworten.