Streit in Frankenthal eskaliert – Fußgänger verletzt

Frankenthal. Bei einem Streit zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer in Frankenthal, ist am Dienstagmittag ein 69-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Geschädigte auf dem Rad- und Gehweg parallel zur Lambsheimer Straße in einen Streit mit dem unbekannten Radfahrer aufgrund verschiedener Ansichten zur Nutzung des Weges. Der Streit eskalierte und der Radfahrer schlug dem Fußgänger mit der Faust auf die Nase. Anschließend flüchtete er in Richtung Lambsheim. Der Verletzte erlitt eine stark blutende Nasenverletzung und musste ärztlich versorgt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen etwa 30-jährigen, circa 1,70 Meter großen Mann handeln, der zum Tatzeitpunkt mit einer Jeans, einer blauen Mütze, einem blauen Parka und einem graubraunen Rucksack bekleidet war. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06233/3130 bei der Polizei zu melden.