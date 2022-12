Streit in der Familie Hintergrund der Gewalttat in Schondorf

Schorndorf. Der Auslöser der Gewalttat mit zwei Toten in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind wohl familiäre Streitigkeiten gewesen. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Ermittlungen zufolge schoss der 60 Jahre alte mutmaßliche Täter am Mittwoch zunächst auf seinen 57 Jahre alten Bruder in Fellbach. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt. Dann sei er zum Wohnort des 57-Jährigen in die Daimler-Stadt gefahren und habe dort seine 48-jährige Schwägerin erschossen und sich dann selbst getötet. Während der Tat waren noch zwei Töchter des Ehepaars in der Wohnung. Sie seien nicht bedroht worden und konnten den Ort des Verbrechens unbehelligt verlassen.

