Neckargemünd. Zwischen einer Autofahrerin und einem Autofahrer ist es am Dienstag auf der B37 in Neckargemünd zu einem Streit gekommen, bei dem einer dem anderen über den Fuß gefahren sein soll. Die Beiden sollen sich laut Angaben der Polizei zunächst gegenseitig während der Fahrt genötigt und ausgebremst haben, wobei der 34-Jährige mit seinem Seat letztlich stehen blieb, ausstieg und die 27-jährige Fahrerin eines VW zur Rede stellte. Während des Gesprächs soll die 27-Jährige mit ihrem Auto zurückgesetzt sein, wobei sie über den Fuß des Seat-Fahrers fuhr. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Geschehen gegen 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Heidelberg beobachtet haben. Insbesondere der Fahrer eines Post-Autos, der den Hergang möglicherweise beobachtete, wird gebeten, sich unter 0621/1744111 an die Beamten zu wenden.

