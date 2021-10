Streit im Supermarkt in Lustadt eskaliert - Polizei sucht nach Zeugen

Germersheim. Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Lustadt haben zwei bislang unbekannte Kunden am Samstagmorgen für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, endete ein verbaler Streit im Kassenbereich des Wasgau-Marktes in der Unteren Hauptstraße 114 gegen 10 Uhr mit einem körperlichen Angriff. Dabei schubste einer der Beteiligten den anderen weg, griff ihm anschließend an den Hals und würgte ihn. Erst durch das Einschreiten des Personals konnte die Situation beendet werden. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Beamten verließen die Beteiligten den Markt. Hinweise zu den Beteiligten der Auseinandersetzung nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274/95 80 entgegen.

