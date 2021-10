Sinsheim-Steinsfurt. Ein Streit zwischen zwei Parteien ist in einem Haus in Sinsheim-Steinsfurt eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, gab es bei der Auseinandersetzung mehrere verletzte Personen. Die Beamten waren am Freitagabend mit einem Großaufgebot vor Ort.

