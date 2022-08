Streit endet in Krankenhaus

Rülzheim/Ketsch. Der Besuch der Kerwe in Rülzheim (Kreis Germersheim) hat für einen 25-Jährigen nach einem heftigen Streit im Krankenhaus geendet. Ein Wortgefecht zwischen zwei jungen Männern war am Samstagabend nach Polizeiangaben eskaliert. Nachdem ein 23-Jähriger zunächst die Freundin des Kontrahenten beleidigt habe, schlug er diesem ein Dubbeglas ins Gesicht. Der 25-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall blieb auch für den 23-Jährigen nicht folgenlos. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen ihn eingeleitet.

Unbeteiligter wird verletzt

Ausgerastet ist auch ein unbekannter Mann am frühen Sonntagmorgen in Ketsch. Wie die Polizei mitteilte, warf er gegen 2.10 Uhr einen Bierkrug gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Karlsruher Straße. Dabei ging nicht nur die Scheibe zu Bruch.

Zudem wurde ein 23-Jähriger als Unbeteiligter verletzt. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Wurfs hinter der Bushaltestelle befunden und wurde durch die Glasscherben getroffen. Daraufhin wurde ein Rettungswagen alarmiert. Der 23-Jährige wurde mit einer leichten Kopfverletzung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Den Schaden an der Bushaltestelle schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202/61696 in Verbindung zu setzen. ott