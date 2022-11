Streit auf der A 650: Autofahrer schlägt 25-Jährigen ins Gesicht

Bad Dürkheim. Zwei Autofahrer sind am Montagnachmittag auf der A 650 Richtung Bad Dürkheim in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Wie die Polizei berichtet, fühlte sind ein 25-Jähriger beim Auffahren auf die Autobahn durch den zweiten Autofahrer genötigt und gestikulierte wütend mit den Händen. Dadurch fühlte sich dieser derart provoziert, dass er den 25-Jährigen in Höhe der Abfahrt Maxdorf bis zum Stillstand ausbremste und aus seinem Fahrzeug stieg. Er schrie den 25-Jährigen an, riss dessen Fahrertür auf und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, ehe er wieder davon fuhr. Den bislang unbekannten Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und der Nötigung im Straßenverkehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1