Streit auf dem Fußballplatz - Spieler aus Deidesheim schlagen zu

Wachenheim. Eine heftige verbale und körperliche Auseinandersetzung am Rande eines Fußballspiels im pfälzischen Wachenheim hat ein juristisches Nachspiel. Die Polizei hat mehrere Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen Körperverletzung. Der Streit hatte sich schon im Spiel am Sonntag in der A-Klasse zwischen dem TuS Wachenheim und der TSG Deidesheim entzündet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon während des Spiels habe ein Spieler des TSG Deidesheim seinem gegnerischen Spieler mit der Hand ins Gesicht geschlagen, meldete die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung. Der Gegenspieler erlitt durch den Schlag Schmerzen im Gesicht. Nach Spielende sei es dann im Kabineneingang zu Tumulten gekommen, bei denen ein weiterer Spieler der TSG Deidesheim eine Körperverletzung begangen habe. Der Spieler habe einem 61-jährigen Vereinsangehörigen des TUS Wachenheim mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, sodass dieser eine Prellung erlitt. Außerdem sei der 61-Jährige durch einen einen Zuschauer beleidigt worden.

Wegen der aufgeheizten Stimmung auf dem Fußballplatz seien die Angehörigen des TSG Deidesheim des Platzes in Wachenheim verwiesen worden. Die drei Beschuldigten müssen sich nun auf mehrere Strafanzeigen gefasst machen.