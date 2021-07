Streik in Einzelhandelsgeschäften in Mannheim und Umgebung geht weiter

Metropolregion. Der Streik der Gewerkschaft ver.di geht heute in Mannheim und Umgebung weiter. Dieser soll um 11.00 Uhr durch eine Kundgebung auf dem Marktplatz beginnen. Im Anschluss ist ein Protestzug durch die Planken geplant. Von dem Streik betroffen sind die H&M-Filiale im Quadrat E1 sowie elf Filialen der Supermarktketten „REWE“ und „PENNY“. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Supermarkts „Kaufland“ werden in Mannheim, Heidelberg und Dossenheim zum Streiken aufgerufen. Wie gestern ist des Weiteren das Einrichtungshaus „IKEA“ in Dossenheim betroffen. Ver.di fordert ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber zur Erhöhung der Löhne, Gehälter und Arbeitsvergütungen in drei Schritten. Diese sollen innerhalb von 36 Monaten erfolgen.

