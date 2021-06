Streifenwagen überschlägt sich

Worms. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto in Worms sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei ein Streifenwagen am Sonntagnachmittag auf dem Weg zu einem Einsatz an einer Kreuzung seitlich mit einem Auto zusammengestoßen.

AdUnit urban-intext1

Anschließend überschlug sich der Polizeiwagen und blieb auf dem Dach liegen. Das andere Auto schleuderte über die Straße und prallte gegen ein an der Ampel stehendes Fahrzeug. Die beiden Polizisten sowie die zwei Insassinnen des mit dem Streifenwagen kollidierten Wagens wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. red