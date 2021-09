Streifenwagen im Einsatz kollidiert mit Auto - Beamte leicht verletzt

Worms. Ein Streifenwagen ist am Dienstagabend an einer Kreuzung in Worms mit dem Auto einer 48-Jährigen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Durch die Kollision kam das Polizeiauto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Wagen, welcher wiederum auf zwei weitere abgestellte Fahrzeuge geschoben wurde. Der 28-jährige Polizeibeamte und seine 24-jährige Kollegin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Ob die 48-jährige Autofahrerin verletzt wurde ist nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 83 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1