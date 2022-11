Oberleitungsarbeiten: Züge zwischen Osthofen, Worms und Ludwigshafen fallen aus

Rhein-Neckar. Die Totalsperrung der Strecke Bobenheim – Frankenthal und Weichenarbeiten in Worms am 26. und 27. November sorgen für Zugausfälle und Fahrplanänderungen zwischen Osthofen, Worms und Ludwigshafen. Wegen Oberleitungsarbeiten zwischen Worms und Frankenthal fahren am Wochenende 26./27. November, jeweils von 7.40 bis 14.30 Uhr keine Züge zwischen Bobenheim und Frankenthal. Die Linien RE 4 und 14 entfallen zwischen Ludwigshafen sowie Mannheim und Worms. Als Ersatz fahren Busse.

An beiden Tagen fahren die Züge wegen Weichenarbeiten in Worms ab 14.30 Uhr nach verändertem Fahrplan. Die Linien RE 4 (Frankfurt – Karlsruhe) und RE 14 (Frankfurt – Mannheim) halten zusätzlich in Bobenheim oder in Osthofen. Dadurch kann trotz der veränderten Fahrzeiten der S 6 in die Linien RE 4 und RE 14 umgestiegen werden.