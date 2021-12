Streckenabschnitt auf A5 wird Anfang 2022 freigegeben

Weinheim/Ladenburg. Auf der A 5 zwischen dem Kreuz Weinheim und der Anschlussstelle Ladenburg ist die Sanierung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg abgeschlossen. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Allerdings sei es aufgrund des Wetters und und unvorhergesehener Arbeiten zu Verzögerungen gekommen. Deshalb könne der Streckenabschnitt erst voraussichtlich Anfang Februar 2022 freigegeben werden.

Bis dahin wird der Verkehr weiterhin über die Fahrbahn nach Frankfurt geleitet, wo je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung stehen. Die Anschlussstelle Hirschberg (West) bleibt bis zum Ende der Baumaßnahme gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Heidelberg, die hier abfahren wollen, nutzen stattdessen die Abfahrt der Anschlussstelle Ladenburg, fahren dort erneut auf die Autobahn auf (in Richtung Frankfurt) und nehmen dann die Abfahrt an der Anschlussstelle Hirschberg (Ost). Wer auf die A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg auffahren möchte, nimmt zunächst die Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt an der Ostseite der Anschlussstelle, fährt bis zum Autobahnkreuz Weinheim und wechselt dort gemäß der ausgeschilderten Umleitung U 3 auf die Fahrbahn nach Heidelberg.

Während der Bauarbeiten war laut Autobahn GmbH festgestellt worden, dass eine entlang der Autobahn verlaufende Kabeltrasse tiefergelegt werden muss. Daraus ergaben sich die Verzögerungen. Außerdem mussten Betonarbeiten wegen Niederschlag an einigen Tagen unterbrochen werden.

Die auf der A 5 seit August 2021 laufende Erneuerung der Fahrbahn zwischen Weinheim und Ladenburg umfasst einen rund 6,5 km langen Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Heidelberg. Die Sanierung der Fahrbahn nach Frankfurt ist für 2022 vorgesehen.

