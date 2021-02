  Streamingangebote von Capitol, Schatzkistl und NTM

Ganz allmählich zeichnet sich ein Licht am Ende der Kulturveranstaltungsödnis ab, zumindest irgendwann und für kleinere Häuser. Trotzdem sind Streaming-Angebot noch für einige Zeit dass Einzige, was Kreativen und ihrem Publikum übrigbleibt. Inzwischen hat sich in der Region auch ein derart ansehnliches Angebot etabliert, dass eine Übersicht lohnt.

Volles Programm auf den virtuellen Bühnen Capitol: Dance-Songwriter Nosie Katzmann als Gast bei Rockt zu Hause No.33. Samstag, 27.2., 19 Uhr. Söhne Mannheims Piano. Sonntag, 28.2., 18 Uhr. Solidaritätsticket für 24 Euro unter capitol-mannheim.de Ella & Louis: Jazz à la Flute – „Mrs Bo’s Cookbook“. Freitag, 26.2., 20 Uhr. Café del Mundo – „Jazzpaña“. Montag, 1.3., 20 Uhr. (Zugang jeweils 18 Euro, Solidaritätstickets 25 oder 50 Euro, www.ellalouis.online). Karlstorbahnhof: Rossano Snel – „The Zoom Piano“, Freitag, 26.2., 20 Uhr. Interaktives Pianokonzert via Zoom – Voranmeldung erforderlich per E-Mail an organisation@karlstorbahnhof.de bis 16 Uhr am Veranstaltungstag. Kulturfenster: Arnim Töpel – Wohnzimmerkonzert. Mittwoch, 3.3., 20 Uhr. Karten ab 13 Euro über kulturfenster.de Nationaltheater: Plant Session No. 2 – Ein Konzert für Büropflanzen mit Annemarie Brüntjen & Matthias Breitenbach. Freitag, 26.2., 21 Uhr. Oper kompakt – „Madame Butterfly“ (Dauer ca. 30 Minuten). Ab Sonntag, 28.2., 16 Uhr. Schatzkistl: 2. Silke Hauck Nacht Special mit Sebastian Strodtbeck, Markus Herrmann (beide Gesang/Gitarre) und Kirt Dallaway (Trompete/Gesang). Freitag, 26.2., 20 Uhr Wo nicht anders angegeben, sind die Streaming-Angebote kostenlos und es gibt die Möglichkeit, zu spenden. jpk

Bekannte Namen hat das Mannheimer Capitol am Wochenende im Online-Live-Programm: Am Samstag ab 19 Uhr verstärkt der legendäre Dance-Songwriter Nosie Katzmann das hauseigene Erfolgsteam der Reihe Rockt zu Hause. Der Südhesse hat in den 1990ern für Projekte wie Culture Beat serienweise Eurodance-Hits wie „Mr. Vain“ oder „More And More“ geschrieben, die er heute quasi in Tom-Petty-Manier selbst auf der Rockschiene interpretiert. Am Sonntag gehört um 18 Uhr die Capitolbühne dem Quintett Söhne Mannheims Piano, dem neusten Projekt der Mammutband.

Auch Thomas Sifflings Jazz-Club Ella & Louis setzt seine bewährte Reihe fort: Freitag bringt Isabelle Bodenseh mit der Flöte beim Projekt Jazz à la Flute ein eher genreuntypisches Instrument ins Spiel. Zusammen mit Gitarrist Lorenzo Petrocca , Thomas Bauser an der Hammond B3 und Drummer Lars Binder will sie klingende Köstlichkeiten aus „Mrs Bo’s Cookbook“servieren.

Am Montag folgen unter dem bewährten Etikett Café del Mundo die Flamenco-Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian, die für ihr Programm „Jazzpaña“ Klassiker von Chick Corea, Al di Meola und Pat Metheny musikalisch hispanisieren. Beide Abende sind jeweils ab 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Clubs zu sehen. Beides Gelegenheit, Drinks kalt zustellen, die Ausgehgarderobe zu entmotten und sich für das heimische Wohnzimmer schick zu machen. So machen es jedenfalls viele Stammbesucher der Konzerte im virtuellen Live-Club.

In Heidelberg sind Karlstorbahnof und Kulturfenster aktiv: Das soziokulturelle Zentrum präsentiert am Freitag um 20 Uhr per Zoom-Konferenz ein Konzert des brasilianischen Pianisten Rossano Snel. Der kurpfälzische Lokalmatador Arnim Töpel macht dagegen für ein klassisches Online-Musikkabarettprogramm die Kleinstkunstbühne.

Auch das Mannheimer Schatzkistl zeigt virtuell Flagge: Beim 2. Silke Hauck Nacht Special am Freitag, 26. Februar, 20 Uhr, singt die Gastgeberin mit alten Weggefährten: Die Gitarristen und Sänger Sebastian Strodtbeck sowie Markus Herrmann bilden mit ihr seit 2016 das Trio Acoustic Blue. Verstärkt wird es durch Trompeter Kirt Dallaway und damit einem weiteren Urgestein der regionalen Session-Szene. Moderator Andreas Fischer interviewt daneben Frank Noreiks (Cineplex/Cinemaxx Mannheim).

Auch das Nationaltheater verspricht ein Popereignis: Das verspricht zumindest der Name von Annemarie Brüntjen auf der Besetzunfsliste zur „Plant Session No. 2“. Ihre beim zuletzt Autokino-„Faust“ betörende Indie-Popstimme passt sicher ideal zu einem „Konzert für Büropflanzen, an dem auch ihr Schauspielkollege Matthias Breitenbach am 26. Februar um 21 Uhr via nationaltheater-mannheim.de teilnimmt. Ein Lebenszeichen sendet auch die Musiktheatersparte, zumindest mit einer 30-minütigen „Oper kompakt“. Am Sonntag, 16 Uhr, gibt es eine komprimierte „Madame Butterfly“ unter anderem mit den Stimmen von Astrid Kessler, Julia Faylenbogen, Irakli Kakhidze, Nikola Diskic und Uwe Eikötter. Also volles Programm - zumindest auf den virtuellen Bühnen..

