Straßensperrung wegen Einsatz nach Wohnhausbrand

Birkenau. Derzeit ist die Ortsdurchfahrt in Nieder-Liebersbach wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei sollen Zeugen bereits gegen 6 Uhr die Polizei und die Feuerwehr alarmiert haben, da sie Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Liebersbacher Straße feststellen konnten. Bei Ankunft der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits bis ins Dach ausgebreitet. Die 60 Jahre alte Bewohnerin des brennenden Hauses hatte sich bereits unverletzt in Sicherheit bringen können. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Derzeit sind die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Laut Polizei könnte das Feuer wegen einem Elektroofen ausgebrochen sein.

