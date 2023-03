Aktivismus Straßenblockade in Heidelberg - Klimaaktivist aus Boden rausgeschnitten

Immer wieder blockieren Klimaaktivisten Straßen in der Rhein-Neckar-Region. Besonders ausgeprägt ist der Protest während des Berufsverkehrs in Mannheim und Heidelberg. Am Montag trifft eine Blockade Heidelberg