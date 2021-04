Ludwigshafen. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn hat sich das Auto einer 24-Jährigen am Mittwochmorgen in Ludwigshafen mit einem Verkehrspoller verkeilt. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 8 Uhr in der Mannheimer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim die Straßenbahn und das Auto, als die 24-jährige Autofahrerin von der Schillerstraße in die Mannheimer Straße abbiegen wollte. Dabei übersah sie die von der Haltestelle Hans-Warsch-Platz anfahrende Straßenbahn. Trotz einer Bremsung konnte der 40-jährige Straßenbahnfahrer den Unfall nicht mehr verhindern.

AdUnit urban-intext1

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für den Schienen- und Busverkehr bis 9.30 Uhr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.