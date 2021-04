Mannheim. Weil sie eine rote Ampel missachtete, hat eine 40-Jährige am Dienstagabend einen Unfall mit einer Straßenbahn gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zuvor mit ihrem Auto auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In Höhe des Willy-Brandt-Platzes missachtete sie eine rote Ampel und stieß beim Überqueren des Kaiserrings mit einer Straßenbahn zusammen, die von Hauptbahnhof in Richtung Wasserturm fuhr. Verletzt wurde niemand. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Auch die Straßenbahn wurde beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.

