Straßenbahn in Ludwigshafen entgleist

Ludwigshafen. Die Straßenbahnlinie 6 ist am Samstagabend in Ludwigshafen entgleist. Wie die Polizei mitteilte, entgleiste die Bahn gegen 18.30 Uhr im Bereich der Haltestelle in der Hauptstraße aufgrund von vermutlich mutwillig auf den Gleisen abgelegten Steinen. Verantwortlich für den enorm hohen Sachschaden an der Straßenbahn sind ersten Erkenntnissen zufolge, Jugendliche. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 30 0000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen der Polizei vor Ort erbrachten aufgrund von Zeugenhinweisen mögliche Erkenntnisse zu zwei jugendlichen Tätern. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Ursache und einer möglichen Täterschaft dauern an.

