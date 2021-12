Stoppschild missachtet und Unfall verursacht - zwei Personen verletzt

Freimersheim. Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Freimersheim an einer Kreuzung ein Stoppschild missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 53-Jährige nahezu ungebremst in den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 25-Jährigen, wodurch beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Feld geschleudert wurden. Die beiden Fahrer erlitten mehrere Schnittwunden und wurden durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. An der Unfallstelle kam es für rund 30 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

