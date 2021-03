Wiesloch. Für einen größeren Einsatz sorgte am Dienstagmorgen gegen fünf Uhr ein mit Mineralwasser beladener 40-Tonnen-Sattelzug, der sich auf einem Hochwasserschutzdamm in Wiesloch festgefahren hat. Wie die Polizei mitteilte, steckte er unmittelbar neben den Bahngleisen an einer Böschung fest, weshalb die Bahnstrecke nach Heidelberg gesperrt werden musste. Es kam zu erheblichen Behinderungen bis der Lkw gegen 11.30 Uhr geborgen werden konnte.

Weshalb sich der Fahrer des 40-Tonners dort verfahren hatte, ist unklar. Er sei wohl auf dem Weg zum Zentrallager eines Einkaufsmarktes gewesen und habe versucht wegen einer Straßensperrung über den Feldweg ans Ziel zu gelangen. Bei einem missglückten Wendemanöver streifte er laut Polizei zudem eine Betonmauer und hinterließ einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. sin