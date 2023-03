Störung im Spiel der Fußballbundesliga in Sinsheim – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim. Am vergangenen Samstag beim Spiel des TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin ist eine Person bei Auseinandersetzungen zwischen Fans verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, störten zunächst Berliner Fans das Spiel durch Zeigen eines Banners. Daraufhin griffen mehrere Hoffenheimer Fans diese an. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung in einem neutralen Fanblock. Hierbei wurde laut Polizei mindestens eine Person leicht verletzt worden. Das Polizeirevier Sinsheim bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 07261 6900 zu melden.

